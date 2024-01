Erfurt. Mit einer neuen Schule für Migranten will Thüringen den Fachkräftemangel abfedern. Gestartet werden soll am 1. März an vier Standorten im Freistaat.

Mit einer neuen Schule für Migranten will Thüringen den Fachkräftemangel abfedern. Ab 1. März sollen Flüchtlinge und junge Menschen aus Drittstaaten an der German Professional School (GPS) auf eine Berufsausbildung vorbereitet werden. Um den enormen Bedarf der Unternehmen zu stillen, sei es alternativlos, auch auf ausländische Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern zu setzen, betonte Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD).