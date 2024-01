Erfurt. Flüchtlingsvertreter aus Thüringen verweisen auf anhaltende Notlage in Afghanistan und fordern Fortsetzung des Landesaufnahmeprogramms.

In Thüringen haben über das Landesaufnahmeprogramm für Afghanistan bislang 14 Menschen Aufnahme gefunden, insgesamt haben die deutschen Auslandsvertretungen 16 Visa für eine Einreise nach Deutschland ausgestellt, teilt Thüringens Innenministerium auf Anfrage mit.

Rot-Rot-Grün hatte es nach der Machtergreifung der Taliban aufgelegt, um afghanischen Geflüchteten in Thüringen eine Möglichkeit zu geben, gefährdete Angehörige auf legalem Weg nachreisen zu lassen. Doch sehr viel mehr Menschen werden diese Chance mit einem Auslaufen der Landesaufnahmeprogramme nicht nutzen können. Nach Informationen aus dem Büro der Migrationsbeauftragten Mirjam Kruppa liegen derzeit den Deutschen Botschaften der Nachbarländer Afghanistans noch rund 50 Vorabzustimmungen Thüringer Ausländerbehörden vor, die noch geprüft werden. Allerdings endete die Antragsfrist am 31. Dezember vergangenen Jahres.

Viele Geflüchtete scheitern an hohen Auflagen

Das Landesaufnahmeprogramm für Familien syrischer Geflüchteter wurde zuletzt noch bis Ende 2024 verlängert. Es wurde 2013 erstmalig aufgelegt, seitdem wurden bis Dezember vergangenen Jahres insgesamt 3115 Visa erteilt. Die Auflagen für beide Programme sind hoch. Die Antragsteller müssen fünf Jahre lang für Unterhalt und Unterbringung ihrer Angehörigen aufkommen und gegenüber den deutschen Behörden nachweisen, dass sie dazu auch in der Lage sind. Ausgenommen sind die Kosten für medizinische Behandlung. Flüchtlingshelfer haben immer wieder darauf verwiesen, dass vor allem viele afghanische Geflüchtete an den Voraussetzungen scheitern.

Die ersten Angehörigen aus Afghanistan sind im Spätherbst 2023 nach Thüringen eingereist, also etwa ein Jahr nachdem das Landesprogramm in Kraft trat. Denn auch wenn die Voraussetzungen gegeben seien, der Weg bis zum Visum sei voller Hürden, erklärt die Migrationsbeauftragte. Allein die Beschaffung der notwendigen Unterlagen sei schwierig, hinzu kämen monatelange Wartezeiten an den zuständigen deutschen Botschaften.

Kleines Fenster für gefahrlose Flucht

Nicht nur deshalb ist ein solches Programm aus Sicht der Migrationsbeauftragten weiter nötig. Auch wenn es kaum noch Schlagzeilen gebe, sei die Lage in Afghanistan katastrophal. Besonders für jene, die sich für Demokratie, Freiheit und Menschenrechte starkgemacht haben, sei das Taliban-Regime lebensgefährlich. Die Sorge um sie belaste afghanische Menschen, die in Thüringen leben. Insbesondere angesichts der nur schleppenden Umsetzung des Bundesaufnahmeprogramms sollte diese kleine Möglichkeit zum Nachholen naher Angehörigen offengehalten werden.

Dies sei die einzige Möglichkeit, nahe Verwandte gefahrlos in Sicherheit zu bringen: Darauf verweist auch der Thüringer Flüchtlingsrat. Eine Weiterführung der Landesaufnahmeprogramme gehört zu seinen Forderungen an die demokratischen Parteien mit Blick auf die anstehenden Landtagswahlen.