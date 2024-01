Erfurt/Bielefeld. Staatsanwaltschaft und Polizei in Bielefeld ermitteln gegen den gefakten Internetauftritt „Ferien Spatz e.V.“ wegen Kindesmissbrauchs. Angebot soll auch in Thüringen verbreitet worden sein.

Mutmaßlich Pädophile stehen im Verdacht, über einen Verein mit Namen „Ferien Spatz e.V.“ auch Kinder aus Thüringen in Ferienfreizeiten gelockt zu haben. Wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern nach Kontaktaufnahme über ein Online-Angebot ermitteln die Staatsanwaltschaft und eine Kommission des Polizeipräsidiums in Bielefeld (Nordrhein-Westfalen), informierte am Dienstag die Polizei. Das Fake-Angebot soll auch in Thüringen verbreitet worden sein.