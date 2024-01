Erfurt. Die Grünen in Thüringen kämpfen um den Einzug in den Landtag und halten auch ein Vierer-Bündnis für möglich.

Die Thüringer Grünen kämpfen für den Wiedereinzug in den Landtag und setzen darauf, weiter Politik in der Regierung mitgestalten zu können. „Im Ernstfall müssen die demokratischen Fraktionen im Thüringer Landtag gemeinsam überlegen, wie sie zu einer Regierung kommen. Dazu sind wir bereit“, sagte Landtagsvizepräsidentin Madeleine Henfling am Dienstag in Erfurt. Gemeinsam mit Umweltminister Bernhard Stengele soll die Innenexpertin der Landtagsfraktion das Spitzenduo für die Landtagswahl am 1. September bilden. Darüber entschieden wird beim Parteitag Anfang Februar in Jena. Ziel sei eine Mehrheitsregierung. Das könne auch bedeuten, man müsse zu viert regieren, so Henfling.