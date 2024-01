Erfurt. Die Landesregierung arbeitet am neuen Krankenhausplan für Thüringen. Zur Bestandsaufnahme wurde eine Agentur mit einem Gutachten beauftragt. Jetzt sind erste Ergebnisse bekannt.

Bevölkerungsrückgang und mehr ambulante Behandlungsmöglichkeiten stellen Thüringens Krankenhäuser vor Herausforderungen. Auf sie kommt einer Prognose zufolge in den nächsten Jahren ein anhaltender Patientenschwund zu. Bis zum Jahr 2030 könnte die Zahl der vollstationären Behandlungsfälle um bis 15 Prozent gegenüber dem Jahr 2022 sinken, wie aus am Dienstag in Erfurt vorgestellten ersten Ergebnissen eines Gutachtens für den neuen Thüringer Krankenhausplan hervorgeht.