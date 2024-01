Erfurt. Jeder zehnte Studierende in Thüringen macht ein duales Studium und nutzt die Verbindung von Theorie und Praxis. Die Universitäten spielen dabei keine große Rolle.

Die Zahl der dual Studierenden nimmt stetig zu. Das geht aus einer Studie des Zentrums für Hochschulentwickelung (CHE) hervor. Allein an der Internationalen Hochschule IU (IUIH, ehemals Fernhochschule IUBH) mit Hauptsitz in Erfurt sind knapp 5000 und damit jeder vierte Lernende an der über mehrere Bundesländer verteilten Einrichtung eingeschrieben. Im Bundesvergleich der dualen Angebote liegt die IUIH auf Platz 2 hinter der führenden Dualen Hochschule Baden-Württemberg mit mehr als 31.000 Studierenden. Weitere Thüringer Standorte für duale Ausbildungsgänge gibt es in Schmalkalden oder in Gera-Eisenach.