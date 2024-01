Erfurt. Mehrere hundert Demonstranten demonstrieren bis Donnerstagnachmittag vor dem MDR-Landesfunkhaus in Erfurt zu ganz unterschiedlichen Themen. In der Stadt kam es zu Verkehrbehinderungen.

Rund 300 Fahrzeuge blockierten am Donnerstag aus Protest die Gothaer Straße vor dem MDR-Landesfunkhaus in Erfurt in beide Richtungen. Damit war über Stunden eine der wichtigsten Zufahrtsstraßen aus Richtung Westen in die Landeshauptstadt für Autofahrer nicht nutzbar. Traktoren, Lkw, Transporter von Handwerkern und Gewerbetreibenden, aber auch Privat-Pkw waren aus allen Teilen Thüringens angereist. Mit lautem Hupen und Sirenengeheul machten die etwa 500 Demonstranten während ihrer Kundgebung unüberhörbar auf sich aufmerksam.