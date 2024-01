Erfurt. Marie-Agnes Strack-Zimmermann soll die FDP in die Europawahl führen. In Thüringen könnte man davon eher wenig mitbekommen.

Plakate mit der Spitzenkandidatin? Veranstaltungen gar auf Thüringer Boden? Bei der FDP hängt der Haussegen nach wie vor schief. Die Thüringer Liberalen wollen die designierte Spitzenkandidatin zur Europawahl, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, nicht unterstützen. „Das haben wir so auch bei der Bundesgeschäftsführung hinterlegt“, sagt der Thüringer FDP-Vorsitzende Thomas Kemmerich auf Anfrage. In Berlin sei „wie selbstverständlich davon ausgegangen worden“, dass man in Thüringen mit Plakaten von Strack-Zimmermann Wahlkampf mache.