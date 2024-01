Gera. In Gera fanden am Samstag mehrere Demonstrationen statt. Neben der Demonstration für Weltoffenheit hat auch ein Rechtsradikaler zum Protest gegen ein Asylbewerberheim aufgerufen.

In Gera demonstrierten am Samstagnachmittag etwa 600 Menschen für Demokratie, Weltoffenheit und gegen Rassismus. Zur Kundgebung auf dem Markplatz hatte ein breites Bündnis aus Zivilgesellschaft und bürgerlichem Lager aufgerufen. SPD, die Grünen sowie die Linkspartei unterstützen die Demonstranten in ihrem Protest gegen die als gesichert rechtsextrem eingestufte AfD, wegen ihrer demokratiefeindlichen Politik.