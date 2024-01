Erfurt. Die Personalpolitik der Regierung Ramelow wird beleuchtet. Der Ausschuss richtet seinen Blick aber auch auf die CDU-Vergangenheit.

Die Depeschen werden bereits am Wochenende ausgetauscht, bevor der Untersuchungsausschuss „Postenaffäre“ am Montag zu seiner nächsten spannenden Sitzung zusammenkommt. „Immer wieder betreibt Rot-Rot-Grün das durchschaubare Manöver, Äpfel mit Birnen zu vergleichen“, lässt der Parlamentarische Geschäftsführer der CDU-Fraktion im Landtag in Thüringen, Andreas Bühl, in einer Pressemitteilung verbreiten. Sein Pendant der Linksfraktion, André Blechschmidt, reagiert ebenfalls per Mitteilung: „Jetzt wird es Zeit, auch die Einstellungskriterien für Staatssekretärinnen und Staatssekretäre unter CDU-Führung zu untersuchen.“