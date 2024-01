Erfurt. Zwei Fälle wollte der Untersuchungsausschuss, der sich um mögliche Vetternwirtschaft in der Landesregierung kümmert, abarbeiten - bis zum späten Montagabend liefen Vernehmungen.

Ministerpräsidentin a.D. Christine Lieberknecht (CDU) muss am Montag doch nicht im Landtag in Erfurt erscheinen. Dort wollten die Mitglieder des Untersuchungsausschuss „Postenaffäre“ sie eigentlich dazu vernehmen, wie ihre frühere Staatssekretärin Hildigund Neubert (CDU) ins Amt gekommen ist.

Sonderbericht des Rechnungshofs löst Postenaffäre aus

Gedeckt ist das vom Untersuchungsauftrag deshalb, weil der Landtag in Thüringen mit Stimmen von Linken, SPD, Grünen und AfD jenen Auftrag entsprechend ausgeweitet hat. CDU und FDP, die den Ausschuss initiiert haben, wollten lediglich darüber reden, wie Staatssekretäre und hohen Leitungsbeamte in der Regierungszeit der rot-rot-grünen Landesregierung ausgewählt wurden.

Anlass dafür sind zwei Sonderberichte des Thüringer Rechnungshofes, der in einem zweiteiligen Sonderbericht festgestellt hat, dass dabei offenbar mehrfach gegen Auswahlvorschriften verstoßen worden sein könnte.

Bis in den Abend werden Zeugen gehört. Im Fokus steht Infrastrukturministerin Susanna Karawanskij (Linke), die vor ihrer Ernennung zur Ministerin Staatssekretärin in dem Haus gewesen ist. Über ihre Befähigung zur Staatssekretärin gab es offenbar innerhalb der beteiligten Ministerien unterschiedliche Auffassungen.

Zunächst musste die Linke-Politikerin befristet bis zum Jahresende 2020 angestellt werden, weil es im Infrastrukturministerium keine Planstelle für eine zweite Staatssekretärin gab. Darauf hatte das Finanzministerium in einem Beteiligungsverfahren hingewiesen. Die Staatssekretärin sollte daraufhin aus dem Geld bezahlt worden sein, das für Projektkräfte zur Verfügung steht.

Planstelle für zweite Staatssekretärin im Jahr 2021 geschaffen

Ab 2021, eine zusätzliche Planstelle war zwischenzeitlich im Haushalt geschaffen worden, stand dann die Frage der Ernennung als Staatssekretärin an und, ob Karawanskij die notwendigen laufbahnrechtlichen Voraussetzungen vorweisen kann. Im Kern geht es darum, welche Tätigkeiten ihr dergestalt angerechnet werden können, dass das mit „B9“ (etwa 13.000 Euro/Monat) besoldete Amt hätte erreichen können. Dagegen gab es vor allem Widerspruch aus dem Umweltministerium, das beteiligt war. In einer Mail an die Staatskanzlei, die am Montagabend mehrfach zitiert wurde, heißt es, dass die „Erreichbarkeit des Beförderungsamtes B9 nicht nachvollziehbar“ erreichbar gewesen wäre.

Staatskanzleichef: „Alle Kriterien erfüllt“

Staatskanzleichef Benjamin Hoff (Linke), der am späten Abend vernommen wurde, machte deutlich, dass er zu keinem Zeitpunkt Zweifel an der Qualifikation der heutigen Ministerin gehabt habe. Es sei klar gewesen, „dass allen Kriterien“ Rechnung getragen worden sei und sie zusätzlich das politische Vertrauen der Landesregierung genieße. Hoff bezog sich dabei unter anderem darauf, dass Karawanskij Ministerin in Brandenburg war, nannte aber auch ihre wissenschaftlichen Tätigkeiten.

Weil bis in den späten Abend Zeugen zu dem Fall vernommen wurde, muss der Fall Neubert in einer Sondersitzung behandelt werden. Das kündigte Ausschussvorsitzender Knut Korschewsky (Linke).