Erfurt. Für die Betreuung und Unterbringung von Geflüchteten muss das Land mehr Geld ausgeben, als noch vor zehn Jahren. Mehr als eine Million Euro stellte die Landesregierung für für Sprach- und Erstorientierungskurse bereit.

Die Personalkosten für die Betreuung und für Dienstleistungen in Einrichtungen der Unterbringung von Geflüchteten in Thüringen haben sich in den vergangenen zehn Jahren vervielfacht. Betrugen sie beim Landesverwaltungsamt 2014 noch 283.529 Euro, wurden 2022 dafür gut 4,2 Millionen Euro fällig. Das geht aus der Antwort des Innenministeriums auf eine parlamentarische Anfrage der AfD-Landtagsfraktion hervor, die dieser Zeitung vorliegt. Investitionen in Einrichtungen und Möblierung der Erstaufnahmeunterkünfte, Sammelunterkünfte oder Mietwohnungen beliefen sich zuletzt auf rund 1,1 Millionen Euro, 2014 waren es 405.901 Euro.