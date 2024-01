Erfurt. CDU fordert rot-rot-grüne Landesregierung auf, im Bundesrat gegen Pläne des Bundes zu stimmen.

Thüringer Landwirte haben erneut gegen Pläne der Bundesregierung protestiert, Steuerbegünstigungen beim Agrardiesel schrittweise abzuschaffen. „Dann haben wir innerhalb von drei Jahren die höchste Diesel-Besteuerung in der EU. Wir arbeiten in einem Binnenmarkt. Das sind dann unfaire Wettbewerbsverhältnisse“, sagte der Präsident des Thüringer Bauernverbandes, Klaus Wagner, vor dem Landtag in Erfurt. „Wir erwarten eine tragfähige Lösung.“

Die CDU-Landtagsfraktion griff die Probleme, vor denen Landwirte sowie Spediteure stehen, in einer Aktuellen Stunde des Parlaments auf. „Wenn in einem Handstreich die Unterstützung für den Agrardiesel gestrichen wird, dann ist das ein Griff in die Tasche jedes einzelnen Agrarbetriebes“, kritisierte Unionsfraktionschef Mario Voigt. Er verlangte, dass Thüringen dem Beispiel Sachsens folge, und im Bundesrat gegen das entsprechende Bundesgesetz votiere.

Einige Bundesländer wollen dem Gesetz nicht zustimmen

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hatte am Dienstag versprochen, in der Länderkammer nicht zuzustimmen. Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und das Saarland wollen einen entsprechenden Entschließungsantrag in den Bundesrat einbringen.

Thüringens Landwirtschaftsministerin Susanna Karawanskij (Linke) zeigte Verständnis für die Proteste. Die Herausforderungen vor denen die Landwirtschaft, aber auch das Transportgewerbe stünden, seien riesig. „Beide Branchen stehen vor Umbrüchen. Sie benötigen dabei Planungssicherheit und Verlässlichkeit“, sagte Karawanskij. Angesichts der Tatsache, dass mit SPD und Grünen zwei Thüringer Regierungsfraktionen auch der Bundesregierung angehören, werde sich der Freistaat im Bundesrat voraussichtlich enthalten.

Fehlentwicklungen wurden parteiübergreifend verursacht

Wenn sich die CDU als Anwalt der Landwirtschaft und Spediteure aufspiele, sei das „heuchlerisches Wahlkampfgetöse“, sagte AfD-Fraktionschef Björn Höcke.

FDP-Gruppen-Sprecher Thomas Kemmerich mahnte: „Wer das Land ernährt, verdient Respekt.“

Die Demonstrationen seien das Ergebnis „einer Agrarpolitik der vergangenen 20, 30 Jahre, die über Parteigrenzen hinweg nicht die Kraft gefunden hat, die grundsätzlichen Fehlentwicklungen in diesem Bereich anzugehen“, meinte SPD-Fraktionsvize Lutz Liebscher.

Spediteure gegen Erhöhung von Lkw-Maut und CO2-Steuer

Die Berliner Ampel-Koalition will Steuerbegünstigungen für Landwirte beim Agrardiesel schrittweise abschaffen. Das hatte für eine Protestwelle von Bauern gesorgt, die mit ihren Traktoren bis nach Berlin zogen. Zudem gingen Spediteure gegen zusätzliche Belastungen durch die Erhöhung der Lkw-Maut und die CO 2 -Steuer auf die Straße. Bundestag und Bundesrat wollen am Freitag über das sogenannte Haushaltsfinanzierungsgesetz entscheiden, darin enthalten sind unter anderem Kürzungen beim Agrardiesel.

Am Morgen des 31. Januar blockierten Bauern unter anderem in Thüringen mit ihren Fahrzeugen erneut Autobahnauffahrten.