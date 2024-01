Erfurt. Zum Auftakt steht Erinnerung im Fokus. Zum Teil wird hitzig diskutiert, weil die AfD lieber über „Remigration“ sprechen will.

„Nie wieder.“ Der Schwur der Häftlinge von Buchenwald bestimmt den ersten Tag der Plenardebatte in Thüringen. In der „Aktuellen Stunde“ stellt die SPD das in den Mittelpunkt und stellt fest „Nie wieder ist jetzt“.