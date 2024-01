Thüringens größter MVZ-Betreiber, die Kielstein GmbH, hat sich umbenannt in Med:On MVZ. Unter dem Motto „Mehr Arzt, mehr Zeit“ will man künftig in mehreren Bundesländern tätig und dabei auch Vorreiter der Digitalisierung im Gesundheitswesen sein. Im Bild die Med:On-Geschäftsführenden Desiree Morscheck und Dirk Knüppel. © Hanno Müller | Hanno Müller