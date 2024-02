Erfurt. Ab August soll Astronomie ab Klasse 7 nur noch gemeinsam mit Physik unterrichtet werden. Einer Petition dagegen hilft das Thüringer Bildungsministerium nicht ab.

Für das Thüringer Bildungsministerium steht die Entscheidung offenbar fest: Das Fach Astronomie, das derzeit in Thüringen mit einer Wochenstunde nur in der Klassenstufe 10 unterrichtet und nicht mit einer Prüfung abgeschlossen wird, soll als eigenständiges Fach wegfallen. Bereits vom nächsten Schuljahr an soll es mit dem Fach Physik zusammengelegt und in dieser Kombination schon ab der 7. Klassenstufe gelehrt werden. Der Petitionsausschuss des Thüringer Landtags hat sich zwar noch nicht abschließend mit einer Petition befasst, die gegen diese Änderung in der Thüringer Schulordnung gerichtet ist und mehr als 4000-mal unterzeichnet worden war. Bildungsstaatssekretär Winfried Speitkamp sagte aber jetzt in einer Ausschusssitzung, dass das Ministerium nicht auf den Wunsch in der Petition eingehe, Astronomie als eigenständiges Fach zu belassen.