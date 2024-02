Erfurt. Das CDU-Verbotsgesetz zum Gendern hat die erste Hürde verfehlt. Das lag auch daran, dass bei der Abstimmung einige Abgeordnete fehlten.

Dem Eindruck, sie sei extra aus dem Plenarsaal entschwunden, damit der CDU-Gesetzentwurf zum Genderverbot an Schulen und in der Verwaltung nicht in den Ausschuss verwiesen werden kann, widerspricht die Abgeordnete Franziska Baum (FDP). Termingründe, sagt sie, hätten ihr die Teilnahme an der Abstimmung nicht möglich gemacht. Das könne vorkommen. Zumal die Debatte deutlich länger ging als eingeplant.