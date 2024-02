Meiningen/Greiz. Der Landkreis Schmalkalden-Meiningen will möglichst im März damit starten. Verzögerungen gibt es indes im Saale-Orla-Kreis.

Im März, spätestens aber im April will auch der Landkreis Schmalkalden-Meiningen mit der Bezahlkarte für Asylbewerber starten. Das hat die Kreisverwaltung mitgeteilt. Nachdem in der vergangenen Woche die Entscheidung für eine kommunale Lösung gefallen sei, habe Landrätin Peggy Greiser (pl) kurzfristig eine Arbeitsgruppe einberufen, „die mit Hochdruck an der Umsetzung arbeitet“. Im Rahmen einer beschränkten Vergabe seien fünf geeignete Anbieter von guthabenbasierten Karten mit Debit-Funktion angeschrieben worden.