Erfurt. Höherer Landesbasisfallwert bringt den Thüringer Kliniken mehr Einnahmen pro Behandlung. Die Forderung nach mehr Investitionsförderung bleibt.

Ab Februar bekommen Kliniken in Thüringen mehr Geld pro stationär erbrachter Behandlung. Ausschlaggebend dafür ist die Erhöhung des Landesbasisfallwertes um mehr als 5 Prozent auf nunmehr 4201,76 Euro. Multipliziert mit den Fallpauschalen (DRG) ergeben sich daraus die von den Kassen zu zahlenden Vergütungen. Verhandlungspartner auf Landesebene sind die Landeskrankenhausgesellschaft und die im Land tätigen Krankenkassen.

Kompromiss der jeweiligen Interessen

Wie der Verband der Ersatzkassen am Dienstag mitteilte, steigen die stationären Ausgaben damit auf schätzungsweise 1,94 Milliarden Euro. Nicht in der Summe enthalten sind rund 500 Millionen Euro für Pflegeleistungen auf bettenführenden Stationen. Die wurden mit dem Pflegepersonal-Stärkungsgesetz 2020 ausgegliedert und können seitdem durch Krankenhäuser zusätzlich und kostendeckend bei den Versicherungen abgerechnet werden.

Mit der erneuten Erhöhung des Ausgabenvolumens reagiere man auch auf gestiegene Kosten, das Ergebnis sei ein Kompromiss der jeweiligen Interessen, sagte Arnim Findeklee, Leiter der vdek-Landesvertretung in Thüringen. „Es zeigt sich, dass die Selbstverwaltungspartner in Thüringen trotz schwieriger Rahmenbedingungen ein gemeinsames Ergebnis erzielen konnten“, so der vdek-Chef.

Krankenhauskosten steigen seit Jahren

Aktuell machen Krankenhauskosten rund ein Drittel der Gesamtausgaben für gesetzlich Versicherte aus. Der Basisfallwert wurde mit der DRG-Vergütung vor rund 20 Jahren eingeführt. Nachdem Krankenhäuser zunächst einige Jahre lang klinik-individuelle Werte aushandeln konnten, gelten inzwischen für alle Häuser einheitliche Tarife. Allerdings steigen die jedes Jahr weiter an. 2010 lag der Landesbasisfallwert noch unter 3000 Euro, 2017 bei 3340 Euro und 2023 bei 3990 Euro. Mit dem aktuellen Wert liegt Thüringen im Bundesmittel von 4200 Euro. Die fünfprozentige Steigerung in diesem Jahr entspricht bei einer Krankenhaus-Leistung von 4000 Euro einer Mehr-Einnahme von 200 Euro.

Betriebskosten sollen nicht in Investitionen fließen

Kliniken warnen seit Langem vor eklatanten Haushaltslöchern und drohenden Insolvenzen, wenn die Häuser nicht mehr Geld erhalten. Als Gründe werden unter anderem höhere Kosten für Personal, Energie und Heizung sowie Material und Lebensmittel genannt. Krankenhausträger könnten nicht einfach die Heizung abdrehen oder höhere Ausgaben auf Patienten umlegen, sagte Rainer Poniewaß, Geschäftsführer der Landeskrankenhausgesellschaft. Die jetzt vereinbarte Erhöhung bezieht sich auf die laufenden Betriebskosten. Davon unberührt bleiben Forderungen sowohl der Kliniken als auch der Kassen nach einer Erhöhung der pauschalen Landesförderungen für Investitionen.

Aktuell sind im Landeshaushalt dafür 70 Millionen Euro eingestellt, die LKHG geht derzeit von einem Bedarf von jährlich 200 Millionen Euro aus. Der Investitionsstau in vielen Häusern verleite dazu, dafür Geld aus den Betriebskosten abzuzweigen, das sei nicht im Sinne der dualen Finanzierung durch Versicherer und Länder, sagte Guido Dressel, Landeschef der Techniker Krankenkasse. „Hier darf sich das Land nicht aus seiner Verantwortung stehlen“, so Dressel.

Bislang keine rückwirkende Erhöhung des Landesbasisfallwertes

Wegen der Kosten hatte das Thüringer Gesundheitsministerium zuletzt auch eine rückwirkende Erhöhung der Landesbasisfallwerte für 2022 und 2023 gefordert. Laut AOK-Sprecherin Jenny Füsting bedarf das aber einer entsprechenden Rechtsgrundlage im noch nicht abschließend verhandelten Krankenhaus-Transparenzgesetz, das auch Tarifanpassungen erleichtern soll.

