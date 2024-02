Erfurt. Eine Förderung für die Neuansiedlungen von Ärzten soll die Versorgung in ländlichen Regionen sicherstellen

Die Kassenärztliche Vereinigung will auch in diesem Jahr die Neuansiedlung von Arztpraxen in unterversorgten Gebieten finanziell fördern. Möglich seien Zuschüsse in Höhe von bis zu 60.000 Euro, sagte KV-Chefin Annette Rommel am Mittwoch.