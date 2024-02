Jena/Kiew. Der Jenaer Holger Becker plädiert nach einem Kurzbesuch für die Aufstockung der Mittel aus dem Westen.

Der Jenaer SPD-Bundestagsabgeordnete Holger Becker ist nach einem Kurzbesuch in der Ukraine mehr denn je davon überzeugt, dass der Westen dem vom Russland überfallenen Land jede nur denkbare Unterstützung zukommen lassen muss. In der aktuellen Situation, in der der Krieg vergleichsweise statisch geworden sei, benötige die Ukraine alles, um den Druck auf die Frontlinien zu reduzieren, sagte der 59-Jährige in einem Gespräch mit interessierten Bürgern. Ziel müsse es sein, die Logistik der russischen Streitkräfte zu stören, die derzeit pro Tag im Schnitt 10.000 Granaten abfeuerten, während die Ukraine dem allenfalls ein Drittel davon entgegenzusetzen habe.