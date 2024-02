Erfurt. Die EU-Kommission lockert die Umweltauflage für Bauern. Landwirte befürchten dadurch Bürokratiemonster, der Umweltminister sieht Nachteile für den Artenschutz.

Die von der Europäischen Union beschlossene Lockerung bei Brachflächen in der Landwirtschaft stößt in Thüringen auf Vorbehalte. „Der bürokratische Mehraufwand für alle Beteiligten steht voraussichtlich in keinem Verhältnis zum Nutzen. Das trifft insbesondere dann zu, wenn man den Schaden für den Artenschutz mit einrechnet“, sagt Ottmar Ilchmann von der Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (AbL) Mitteldeutschland. Für viele Betriebe werde die Option des Anbaus von Zwischenfrüchten voraussichtlich nicht gut umsetzbar sein, da sie nicht über eine ausreichende Anbaufläche verfügen. Dadurch käme diese Ausnahmeregelung vor allem dem intensiven Maisanbau zugute.