Erfurt. In Thüringen will sich in den nächsten Wochen der Landesverband der Werteunion gründen. An die Landesspitze will ein früherer CDU-Bundestagsabgeordneter. Eine Zusammenarbeit mit der AfD hält man für möglich.

„So schnell wie möglich“: Das antwortet Hans Pistner auf die Frage, wann es in Thüringen eine Landespartei namens Werteunion geben wird. Noch existiert als Landesstruktur bloß der gleichnamige Verein, an dessen Spitze er seit Längerem steht. Nach der Gründung der Bundespartei, die am Samstag auf einem Ausflugsdampfer auf dem Rhein bei Bonn stattfand, müssen die Landesverbände noch gegründet werden.