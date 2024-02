Heiligenstadt/Blankenhain/Dillingen. Die gebürtige Thüringerin Ivonne Hellenbrand frönt auch nach einem folgenschweren Unfall ihrer großen Pferde-Leidenschaft

Ivonne Hellenbrand war sportlich bis in die Fingerspitzen, als ein Sturz im Wohnzimmer ihr Leben vor 13 Jahren auf den Kopf stellte: Weil die Fraktur im rechten Fuß, die sie sich dabei zuzog, zu spät behandelt wurde, entwickelte ihr Körper eine unheilbare Autoimmunerkrankung. Den lädierten Fuß konnte sie danach nie mehr belasten, inzwischen sind mehrere Knochen und Gelenke irreversibel von der Krankheit betroffen. Seither ist die gebürtige Heiligenstädterin zwar auf den Rollstuhl angewiesen, ihrer Leidenschaft zum Pferdesport frönt sie aber trotzdem: Ivonne Hellenbrand ist unter anderem Mannschaftsweltmeisterin und im Einzel Vize-Weltmeisterin im Para-Fahren, aber auch im Regelsport international sehr erfolgreich. Statt wie früher auf dem Pferd sitzt sie nun in einer Kutsche, vor die sie eins ihrer Pferde spannt und in der stets ihr Mann Markus als Beifahrer Platz nimmt.