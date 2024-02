Jena. Viktoria Kamuf vom Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft in Jena über das Protestgeschehen und dessen Auswirkungen auf die anstehenden Wahlen in Thüringen.

In Thüringen haben in mehr als 25 Städten Demonstrationen gegen Rechtsextremismus stattgefunden. Viktoria Kamuf vom Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft (IDZ) in Jena wertet das als Erfolg für die Demokratie.