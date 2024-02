Erfurt. Seit Jahren wird in Thüringen über Änderungen in der Landesverfassung diskutiert. Nun verlangt ein Bündnis, dass das noch vor der Landtagswahl im September über die Bühne gehen soll.

21 Organisationen, darunter Gewerkschaften sowie Naturschutz- und Sozialverbände, verlangen vom Thüringer Landtag noch vor der Landtagswahl im September eine grundlegende Verfassungsreform. „Wir appellieren eindringlich an die Parteien, nicht jetzt schon in den Wahlkampfmodus zu schalten, sondern sich zu einigen und das Reformpaket auf den Weg bringen“, heißt es in einem offenen Brief an die Landtagsabgeordnete, der am Dienstag in Erfurt veröffentlicht wurde.