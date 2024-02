Erfurt. Seit Jahren wird in Thüringen über Änderungen in der Landesverfassung diskutiert. Warum jetzt 21 Thüringer Organisationen einen offenen Brief an die Landtagsabgeordneten schicken.

Eine Thüringer Verfassungsreform soll vor der Landtagswahl am 1. September abgeschlossen werden: So lautet die Forderung eines Bündnisses aus 21 Verbänden und Organisationen des Freistaates. In einem offenen Brief an die Abgeordneten kritisieren die Akteure, dass trotz bestehender Einigungen das Projekt noch immer stockt.