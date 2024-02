Bleicherode. Die Serie mutmaßlich politisch motivierter Attacken reißt nicht ab. Am Montag war ein Abgeordnetenbüro in Bleicherode Ziel eines Angriffs.

Die Zeichen deuten klar auf eine rechtsextrem motivierte Tat hin: Am Abgeordneten-Büro von Landtagspräsidentin Birgit Pommer (Linke) in Bleicherode (Landkreis Nordhausen) wurden am Montag Hakenkreuze geschmiert und das Wort „Sieg“. Die Polizei geht nach Angaben einer Sprecherin davon aus, dass der oder die Täter gestört wurden und den verfassungsfeindlichen Schriftzug nicht mehr vollenden konnten.