Erfurt. Beim politischen Salon im Haus Dacheröden wehren sich Behandelnde aus Thüringer Kliniken gegen pauschale Kritik an ihrer Arbeit und hoffen gleichzeitig auf Veränderungen.

Die Klinikreform ist in aller Munde. Klinikinsolvenzen drohten, die Qualität der Behandlung stehe auf der Kippe, heißt es. Doch wie steht es tatsächlich um die Häuser und wie sehen es Praktiker, die dort tagtäglich mit Patienten arbeiten? „Sind unsere Krankenhäuser noch heilbar?“ stand als Motto über der Auftaktveranstaltung einer neuen politischen Diskussionsreihe im Erfurter Haus Dacheröden. Geladen waren Behandelnde aus zwei größeren Krankenhäusern in Mittelthüringen. Die aber hatten teils einen anderen Blick auf die Situation an ihren Arbeitsplätzen als manche Politiker oder Gesundheitsfunktionäre, die sich am Zustand des Gesundheitswesens abarbeiten.