Erfurt/Weimar. Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD) will Kommunalpolitiker besser schützen. Indes werden aus der Wirtschaft Stimmen laut, die mehr Präsenz bei Protesten einfordern.

Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD) will mit einem Spitzentreffen auf die Attacken und Angriffe auf den politischen Raum in den vergangenen Tagen reagieren. Er sagte dieser Zeitung: „Es müssen jetzt alle Akteure bei einem Sicherheitsgipfel für Thüringen an einen Tisch.“ Neben Vertretern von Polizei und Justiz sollen dazu auch die kommunalen Spitzenverbände eingeladen werden. Maier selbst will diese Einladung in den nächsten Tagen „rechtzeitig vor den Wahlkämpfen aussprechen“.