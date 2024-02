Erfurt. Thüringer Gesundheitsministerin enttäuscht über Zustimmung der eigenen Landesregierung. Landeskrankenhausgesellschaft spricht von kalter Strukturanpassung. Krankenkassen befürchten höhere Belastungen für Beitragszahler.

Von einem Koalitionsstreit in Thüringen wegen der Einigung beim Kliniktransparenzgesetz will Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke) zwar nicht sprechen. Glücklich mache sie die Entscheidung wie auch die Rolle Thüringens dabei aber nicht, sagte die Ressortchefin am Freitag unserer Zeitung. „Vertreten wurde Thüringen im Vermittlungsausschuss durch Finanzministerin Heike Taubert (SPD). Dass sie den Kompromissen gegen mein Votum zugestimmt hat, bedauere ich persönlich sehr“, so Werner.