Ilmenau. Thüringens CDU-Spitzenkandidat Mario Voigt schließt eine Koalition mit den Linken und mit der AfD aus. Kritik kommt dabei von prominenter Stelle.

Partei- und Fraktionschef Mario Voigt soll die Thüringer CDU wieder in Regierungsverantwortung führen. Der 47-Jährige wurde am Samstag auf der Landesvertreterversammlung in Ilmenau mit 91,7 Prozent der Stimmen an die Spitze der Landesliste der CDU gewählt.

In seiner Bewerberrede sagte Voigt: „Mit uns wird es keine Koalition mit der Linken geben, ebenso wie keine Koalition mit der AfD.“ Damit trat er Diskussionen entgegen, dass die CDU bei absehbar schwierigen Mehrheitsverhältnissen nach der Landtagswahl auch neue Wege gehen müsse, um einen möglichen AfD-Ministerpräsidenten zu verhindern.

Ramelow warnt vor einer solcher Gleichsetzung

Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) warnte vor einer solchen Gleichsetzung von AfD und seiner Partei. Die Thüringer AfD, die vom Landesverfassungsschutz als erwiesen rechtsextrem eingestuft wird, werde dadurch verharmlost. „Und meine Partei wird dämonisiert. Das halte ich für deplatziert“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Die CDU müsse ja keinen Koalitionswahlkampf führen. Dazu seien die Unterschiede zwischen Linke und CDU auch zu groß. Wichtig sei aber, die Demokratie zu stärken, betonte Ramelow.

Auf der Landesvertreterversammlung stellte Voigt auch die politischen Ziele der CDU vor: Mehr Unterstützung für „die Fleißigen in diesem Land“, Stärkung von Familien mit Kindern, Entbürokratisierung, mehr Ordnung und eine Gesundheitspolitik, die „die Menschen wieder gesund alt werden lässt“.

Die Thüringer Union nominierte am Samstag ihre Landesliste für die Landtagswahl. 88 Plätze wurden besetzt. Ex-Parteichef Mike Mohring fand keinen Platz auf der Liste. Der Landesvorstand hatte Mohring aufgefordert, auf sämtliche Ämter zu verzichten, nachdem bekannt geworden war, dass Rechnungen für eine Privatfeier von ihm über die CDU abgerechnet worden sein sollen.