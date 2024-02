Erfurt. Die Kosten könnten sich bis zur Umsetzung in drei Jahren vervierfachen. Drei Landkreise stellen sich weiterhin gegen das Projekt

Das Zentralisierungsvorhaben für die Rettungsleitstellen in Thüringen, das seit Jahren debattiert wird, könnte immer teurer werden. Nach Angaben des Innenministeriums belaufen sich die Kosten bei einer geplanten Umsetzung in den Jahren 2027 bis 2029 auf bis zu 131 Millionen Euro. Ein im Jahr 2018 beauftragtes Gutachten war noch von 30 Millionen Euro Investitionskosten ausgegangen. Investitionszuschläge zwischen fünf und 20 Prozent seien bei dieser Summe schon berücksichtigt worden, heißt es in einer Antwort des Innenministeriums auf eine „Kleine Anfrage“ des AfD-Landtagsabgeordneten Ringo Mühlmann.

Obwohl sich die notwendigen finanziellen Mittel für die Reform zwischenzeitlich mehr als vervierfacht haben, verteidigt Innenstaatssekretär Udo Götze (SPD) das Projekt. „Die genannten Kosten halte ich für gerechtfertigt“, sagt er auf Anfrage dieser Zeitung. Als Begründung für die Kostensteigerung gibt das Innenministerium im Wesentlichen die Inflation an.

Erste Kostenschätzung stammt von 2018

Die erste Kostenschätzung stammt aus dem Jahr 2018 und liegt somit vor der Corona-Pandemie, dem Beginn des Krieges in der Ukraine und der Energiekrise in Deutschland. All das waren Treiber der Inflation.

Nebenher gibt es aber weiterhin ein anderes Problem: Drei Landkreise scheren aus dem Projekt aus und wollen weiterhin auf eigene Rettungsleitstellen setzen. Das Eichsfeld, der Unstrut-Hainich-Kreis und der Landkreis Weimarer Land streben an, ihre eigene Alarmierungstechnik für Rettungsdienste und Feuerwehren auch in Zukunft vorzuhalten. Im Innenministerium hat man die Hoffnung noch nicht aufgegeben, die dortigen Landräte doch noch zu überzeugen. „Wir haben bei den drei Landkreisen um Teilnahme geworben und werden das auch weiterhin tun“, macht Götze gegenüber dieser Zeitung klar.

Aus Sicht des AfD-Innenpolitikers Ringo Mühlmann wurde das Projekt von der Landesregierung von vornherein falsch angegangen. „Wäre es nicht sinnvoller gewesen, eine zentrale Leitstelle aufzubauen und daran die Landkreise und kreisfreien Städte auf Basis von Freiwilligkeit anzudocken?“, fragt er im Gespräch mit dieser Zeitung. Welchen Effekt man damit erzielt hätte? Aus Sicht von Mühlmann zeige die Einrichtung der Landeseinsatzzentrale der Polizei in Erfurt, dass eine solche Struktur sinnvoll sein kann. 2012 war in Thüringen eine zentrale Alarmierungsstelle der Polizei geschaffen worden. „Aus diesen Erfahrungen hätte man schon jetzt Lehren ziehen können“, sagt Mühlmann.

Dass weiterhin drei Landkreise nicht an dem Projekt teilnehmen, hat auch Auswirkungen auf die Kosten der anderen Landkreise und kreisfreien Städte. Die Finanzierung sei „anteilig durch die kommunalen Projektbeteiligungen auf Grundlage der Einwohnerzahlen vorgesehen“, heißt es aus dem Innenministerium. Bedeutet: Je weniger Beteiligte, umso höher sind die anteiligen Kosten für die anderen.