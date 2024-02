Erfurt. Thüringer Linke, Grüne und SPD planen, die Kommunen bei der Erstellung eines Wärmeplans zu unterstützen. Das Ziel dabei: Klimaneutralität bis 2045.

Thüringen will den Kommunen für die bundesgesetzlich vorgeschriebene Wärmeplanung insgesamt 20 Millionen Euro zur Verfügung stellen. Das sieht ein Gesetzentwurf vor, den die Koalitionsfraktionen Linke, SPD und Grüne in den Landtag einbringen sollen. Das Kabinett beschließt dafür an diesem Dienstag eine sogenannte Formulierungshilfe.