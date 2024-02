Erfurt. Untersuchungsausschuss befindet sich auf der Zielgeraden. Beweislastumkehr bei Geldwäsche könnte eine seiner Forderungen sein

Die Zeit bis zum Ende der Legislaturperiode im September ist kurz. Wenn dann, wie am Dienstag, die erneute Vernehmung eines Thüringer Oberstaatsanwalts im Mafia-Untersuchungsausschuss ausfällt, kann sie sogar knapp werden. Denn offiziell berät das Gremium noch zweimal, Anfang April und Ende Mai. Dann sollte der Abschlussbericht geschrieben sein.

Mitte August hat der Ausschuss noch einen Reservetermin

Wenn nicht, gibt es für Mitte August noch einen Reservetermin. Das wäre dann aber die allerletzte Chance, die Ergebnisse und Schlussfolgerungen der dreijährigen Untersuchung zu den Mafiaumtrieben in Thüringen zu verabschieden.

Bereits jetzt kann nach den umfangreichen Zeugenbefragungen im Ausschuss zu möglichen Thüringer Mafiastrukturen als gewiss angesehen werden, die kalabrische Mafiaorganisation ’Ndrangheta hat sich seit den 90er Jahren im Freistaat, vor allem auch in Erfurt, festgesetzt. Ermittler gehen davon aus, dass italienische Restaurants unter anderem zur Geldwäsche und zum Knüpfen von Kontakten in die Politik und Wirtschaft genutzt worden sein sollen.

Kaum Hinweise auf strafbare Beeinflussung

Hinweise auf strafbares Beeinflussen der Politik gab es nur vereinzelt. So liegt dem Ausschuss ein belauschtes Telefongespräch eines Erfurter Gastronomen vor, in dem es um einen Richter in seinem Restaurant geht, dem ein Päckchen übergeben werden sollte. Genaueres ist nicht bekannt. Strafbar wäre die Sache ohnehin nicht mehr, sie wäre verjährt.

Doch die Einflussnahme kann beim Sponsoring, bei Empfängen und kleinen Gefälligkeiten beginnen

So arbeite die ’Ndrangheta hierzulande auch nicht. Vielmehr versuche sie, Macht zu erlangen, Institutionen zu unterlaufen, Einfluss auf Verwaltungen oder Justiz zu nehmen, um ihre Interessen durchzusetzen, erklärten mehrere Zeugen. Ihre Einflussnahme könne schon beim Sponsoring, bei jährlichen Empfängen und kleinen Gefälligkeiten beginnen, deutlich unterhalb der Korruptionsschwelle.

Restriktivere Regelungen für Bargeldgeschäfte in Deutschland

Der Ausschuss wird in seinem Abschlussdokument sicherlich eine Beweislastumkehr für Geldwäscheermittlungen in Deutschland empfehlen. In Italien muss bei Investitionen die Herkunft des Geldes nachgewiesen werden. Andernfalls droht die Beschlagnahmung. Hierzulande müssen die Ermittler die illegale Herkunft des Geldes beweisen. Italienische Experten forderten auch Restriktionen beim Umgang mit Bargeld für Geschäfte in Deutschland.

Eine zweite Schlussfolgerung dürfte das Prüfen eines Mafia-Paragrafen im Strafrecht sein. In Italien reicht die nachgewiesene Mitgliedschaft in einer Mafia-Organisation für Konsequenzen aus. Eine solche Forderung ist hierzulande nicht unumstritten, müsste sich diese Regelung doch deutlich von einer Sippenhaft unterscheiden.

Auch wenn sie unscheinbar wirken, könnten mutmaßlich mafiose Strukturen gefährlich beispielsweise für die Gastronomie sein, warnten Zeugen. Sollte Geldwäsche mit im Spiel sein, dürfte es Konkurrenten schwerfallen, bei den Preisen mitzuhalten.

Strukturermittlungen gegen ’Ndrangheta-Strukturen 2006 plötzlich eingestellt

Der im April 2021 vom Landtag eingesetzte Ausschuss sollte untersuchen, was 2006 zur Einstellung des Fido genannten Ermittlungsverfahrens beim Bundeskriminalamt durch die Staatsanwaltschaft Gera geführt hatte. Damals wurden Ermittlungen zur Struktur der ’Ndrangheta in Thüringen wegen des Verdachts der Bildung einer kriminellen Vereinigung, sowie Drogenhandel und Geldwäsche geführt. Aber auch illegalen Kontakten in die Politik, die Verwaltung, die Wirtschaft oder die Justiz sollte nachgegangen werden.

Misstrauen zwischen Bundeskriminalamt und Thüringer Ermittlern

Die Ausschussbilanz ist ernüchternd. Offenbar herrschte auf polizeiliche Ebene teils großes Misstrauen zwischen Expertinnen und Experten des BKA und Thüringer Ermittlern. Mehrere Skandale bei der Landespolizei und im LKA nährten offenbar Befürchtungen, dass polizeiliche Erkenntnisse im Freistaat nicht geheim bleiben würden. Anhaltspunkte dafür, dass die ’Ndrangheta direkt Einfluss auf die Ermittlungen nehmen konnte, ergaben sich aber nicht.

Thüringen hatte noch nicht alle Fido-Akten vernichtet

Die teilweise Aufklärung der Vorgänge zwischen den 90er Jahren und 2006 waren nur möglich, weil in Thüringen wegen des Aktenmoratoriums nach dem NSU-Skandal 2011 auch Dokumente zu den Fido-Ermittlungen nicht vernichtet wurden. Der Freistaat stellt die Akten auch dem BKA zur Verfügung, das seine Dokumente bereits geschreddert hatte.

Bundeskriminalamt stufte nachträglich Ausschussunterlagen als geheim ein.

Beim Durchsehen der Thüringer Akten fiel den BKA-Beamten aber auf, dass diese auch Angaben über verdeckte Ermittler enthalten, die leicht zugänglich waren. Deshalb wurden zahlreiche Dokumente für den Ausschuss nachträglich als geheim eingestuft. Die Öffentlichkeit musste für Befragungen immer wieder ausgeschlossen werden, weil auch die Abgeordneten an die Geheimhaltung gebunden sind.

