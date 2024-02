Meiningen. In der Thüringer FDP regt sich Widerstand gegen den Umgang der Bundespartei. Ein Vorstandsmitglied gibt jetzt eine brisante Prognose ab.

Dass die Thüringer FDP um ihr politisches Überleben kämpft, haben Demoskopen in den vergangenen Monaten mehr als einmal deutlich in Umfragen deutlich gemacht. Für den stellvertretenden Landesvorsitzenden Gerald Ullrich, Mitglied im Bundestag und darüber hinaus auch Beisitzer im Bundesvorstand der Partei, ist das aber kein Grund, skeptisch in die Zukunft zu schauen. Er sagt im Gespräch mit dieser Zeitung: „Wir werden wieder in den Landtag einziehen.“ Seine Prognose: Gelingt das, könnte es erheblich Auswirkungen auf die Parteispitze haben.