Erfurt. Forschungsbereich der Uni Erfurt öffnet Fachtagung für Interessierte. Wissenschaftler suchen Lösungen gegen Demokratiebashing und Fakenews

Kann man ohne Kommunikation leben? Das ist unvorstellbar und nicht denkbar, sagt Patrick Rössler. „Kommunikation ist das, was uns zusammenhält, aber auch auseinander bringt. Auch Medien als wichtige Kommunikationsträger werden gerade in diesen Tagen, in denen die Demokratie durch unverhohlene Angriffe, Fakenews oder gezielte Desinformation immer wieder unter Druck gerät und herausgefordert wird, umso wichtiger“, sagt der Professor für Kommunikations- und Medienwissenschaft an der Uni Erfurt.

Für eine Zukunft jenseits von Schwarzseherei und Resignation

Rösslers Fachbereich ist in diesem Jahr Gastgeber der 69. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Publizistik- und Kommunikationswissenschaft (DGPuK). Mit der Leistungsschau des Fachs feiere man zugleich das 25-jährige Bestehen des Lehrstuhls in Erfurt, der vor 20 Jahren schon einmal Ausrichter des Jahrestreffens war. Das Fach selbst sei um vieles älter und als Kind des 20. Jahrhunderts geprägt von den propagandistischen Urkatastrophen dieser Zeit. Bundesweit gibt es rund 300 Studiengänge. Mit dem Thema der Tagung – „Visioinen für ein besseres Leben. Medien und Kommunikation in der Gesellschaft von morgen“ – fragen 400 Wissenschaftler aus Deutschland, Österreich und der Schweiz vom 13. bis 15. November in den Erfurter Hörsälen, wie Kommunikation und Medien jenseits von Schwarzseherei oder Resignation positive Entwicklungen anstoßen können und wie eine bessere Zukunft mit und ohne Medien aussehen kann. Renommierte Gäste wie Julia Becker, Gesellschafterin der Funke-Medien, sprechen in ihren Keynotes über Medieninnovationen, digitale Transformation, journalistische Praktiken, politische Kommunikation, interkulturelle Perspektiven und Medienethik.

Welche Rolle spielten Leserbriefe in der DDR?

Neu in diesem Jahr ist die Möglichkeit für Neugierige und Interessierte, sich am wissenschaftlichen Fachdiskurs zu beteiligen. Dafür werde über zwei Tage ein kompletter Tagungsstrang mit fünf Panels für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht *. Themen sind etwa Klima und Medien oder die Frage, was Medien und allgemeines Wohlbefinden miteinander verbindet. Spannende regionale Anknüpfungspunkte versprechen die Sitzungen zu DDR-Erinnerungsdiskursen in Medien und Alltag, wobei es auch um den Umgang mit Leserbriefen vor und nach 1989 gehen wird, sowie zur Rolle lokaler Medien („Das Gute Leben liegt so nah – Gesellschaftliche Wirkungen lokaler Medien“). Für Letztere haben Forscher der Universitäten Erfurt, Mainz und Trier in einer gemeinsamen Studie untersucht, was Medien für Teilhabe und Integration in die Gesellschaft vor Ort konkret leisten.

Unterschiedliche Mediennutzung bei Jüngeren und Älteren

Einmal mehr gehe es bei der Tagung um einen breiten Kommunikations- und Medienbegriff, versichert auch die wissenschaftliche Mitarbeiterin und Doktorantin Franciska Nowak, die die Tagung mit organisiert. „Fragestellungen etwa zur unterschiedlichen Mediennutzung bei Jüngeren und Älteren ziehen sich wie ein roter Faden durch die Tagung. Wie können einzelne Zielgruppen erreicht werden, welche Art von Journalismus findet beispielsweise auf sozialen Plattformen wie Instagram oder Tiktok statt “, sagt Nowak.

* Der öffentliche Teil der Tagung findet am 14. und 15. März 2024 auf dem Gelände der Universität in Erfurt statt. Der Zutritt ist kostenlos. Anmeldung vorab per E-Mail an oder am jeweiligen Tagungstag vor Ort. Allgemeine Infos unter .