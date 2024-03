Erfurt. Eine Änderung der Verfassung steht vor dem Aus. Auch die Geschäftsordnung des Landtages steht zur Debatte.

Das „Schwarze-Peter-Spiel“ um die Änderung der Landesverfassung steht vor einem Ende – ohne Ergebnis. „Wir erleben ein Armutszeugnis der regierungstragenden Fraktionen“, sagt CDU-Fraktionschef Mario Voigt. Sein Linke-Pendant Steffen Dittes hingegen sagt in Richtung Union: „Woanders würde man sagen, das ist Erpressung oder Nötigung.“

Worum geht es?

Seit Beginn der in wenigen Monaten zu Ende gehenden Legislatur wird im zuständigen Ausschuss darum gerungen, allerhand Änderungen der Verfassung vorzunehmen. Unter anderem sollen das Ehrenamt als Staatsziel in die Verfassung aufgenommen, Rechte von Menschen mit Behinderung gestärkt oder Klarheit zur Geltung völkerrechtlicher Verträge geschaffen werden. Linke, SPD und Grüne holen diese Themen jetzt auf die Tagesordnung der Plenarsitzung in der kommenden Woche und wollen eine Berichterstattung dazu – denn: In zwei zentralen Punkten, die Verfassung betreffend, gibt es keine Einigkeit mit der Union, deren Stimmen aber für die notwendige Mehrheit gebraucht würden.

CDU will Regelungen für den dritten Wahlgang

Die CDU will sowohl das Konexitätsprinzip (Wer Verantwortung für eine Aufgabe trägt, soll auch Verantwortung für deren Finanzierung tragen) als auch eine Regelung für die Ministerpräsidentenwahl im dritten Wahlgang verankern. „Wir haben mehrere Vorschläge gemacht“, sagt Voigt.

Insbesondere die Regelung für den dritten Wahlgang halten aber die Koalitionäre für nicht zwingend notwendig oder den Zeitpunkt für falsch. „Man kann Ministerpräsidentenwahlen anders regeln, aber man sollte das in Ruhe tun“, sagt Steffen Dittes. Es liege ohnehin auf der Hand, dass es ein politisches Motiv sei, die in der Verfassung zum dritten Wahlgang festgeschriebene Aussage immer wieder in Zweifel zu ziehen.

SPD-Fraktionsvize Lutz Liebscher zeigt sich derweil enttäuscht, dass der Ausschuss über die geeinten Fragen nicht hinauskommt. „Die Frage nach dem dritten Wahlgang ist aus unserer Sicht klar“, sagt er.

Auch AfD-Fraktionschef Björn Höcke hält „eine Regelung der Verfassung mit Blick auf die Ministerpräsidentenwahl nicht für notwendig“.

Änderung der Geschäftsordnung wohl vom Tisch

Ähnlich argumentiert Grünen-Fraktionschefin Astrid Rothe-Beinlich zum dritten Wahlgang. „Ich stelle die Legitimation des Ministerpräsidenten nicht infrage“, sagt sie und wirft der Union ebenfalls vor, Verknüpfungen mit weiteren Themen herzustellen, die die Änderung der Verfassung blockieren würden.

Er fordert von den vier Parteien die Konzentration auf „das, was möglich ist“ – beispielsweise die Verankerung des Staatszieles Ehrenamt in der Verfassung.

Daneben steht eine Änderung der Landtagsgeschäftsordnung zur Wahl des Landtagspräsidenten indes wohl nicht mehr zur Debatte. Die war im Parlament vor dem Hintergrund diskutiert worden, dass die in weiten Teilen extremistische AfD nach der Landtagswahl am 1. September stärkste Kraft sein könnte. Das Vorschlagsrecht dafür steht demnach auch weiterhin der stärksten Fraktion zu – sollte deren Kandidat zweimal scheitern, so ist es am Dienstag im Ältestenrat vorgetragen worden, wird die Vorschlagsliste für andere Kandidaten aus anderen Fraktionen geöffnet.