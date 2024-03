Erfurt. In großen städtischen Ballungsgebieten gebe es zu viele Häuser und Überversorgung, in ländlichen Regionen seien notwendige Kliniken wirtschaftlich bedroht, sagt der Bundesgesundheitsminister. Ein Vergleich zwischen Thüringen und Städten wie München oder Essen.

Die große Krankenhausreform rückt näher. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) sieht sich im Zeitplan. Noch im März sollen bei einer weiteren Bund-Länder-Runde wichtige Eckpunkte wie das Transparenzgesetz, der Transformationsfonds, die Vorhaltefinanzierung und die Festlegung von Leistungsgruppen vorgestellt und festgezurrt werden. Die Reform könnte so um Ostern beschlossen werden und noch in diesem Jahr in Kraft treten. Kliniken bliebe dann eine sogenannte Konvergenzphase von ein, zwei Jahren für strukturelle Anpassungen.

Was heißt das für ein Flächenland wie Thüringen mit etwas mehr als 40 Kliniken? Der Bundesgesundheitsminister gab zuletzt wiederholt Entwarnung. Zu viele Häuser und damit Überversorgung gebe es vor allem in großen städtischen Ballungszentren. In ländlichen Regionen seien Kliniken dagegen wirtschaftlich bedroht, obwohl man sie für die Versorgung dringend brauche. In ostdeutschen Ländern habe es nach der Wende bereits eine systematische Bereinigung gegeben. Eine weitere Ausdünnung erübrige sich, durch die geplante Vorhaltefinanzierung werde die weitere Finanzierung stabiler, so der Bundesminister.

Alle ostdeutschen Kliniken wurden seit der Wende durchsaniert

In Thüringen sehen das allerdings nicht alle so. „Ist im Osten wirklich alles anders?“, fragte jüngst Guido Dressel, Landeschef der Techniker Krankenkasse. „Bei den gebetsmühlenartig wiederholten Aussagen, dass im Osten oder speziell in Thüringen jeder Krankenhausstandort notwendig sei, kann man den Eindruck gewinnen, dass Überversorgung, Kleinstrukturen und Investitionsstau weitgehend westdeutsche Phänomene sind“, sagt Dressel.

Guido Dressel ist Landesgeschäftsführer der Techniker Krankenkasse in Thüringen. © Zentrale | Hanno Müller

Der Kassenchef wünscht sich mehr Differenzierung, damit die Reform nicht ins Leere läuft. Zwar sei es richtig, dass praktisch alle ostdeutschen Krankenhäuser in den letzten 30 Jahren durchsaniert und die Standorte durch Schließungs- und Fusionswellen bereits reduziert wurden. Thüringen habe aber mit 715 Klinikbetten je 100.000 Einwohner (2022) bundesweit die höchste Bettendichte bei sinkenden Bevölkerungszahlen. Bundesdurchschnitt sind 573 Betten, Bayern zählt 565 Betten, Nordrhein-Westfalen 625 Betten.

Demografische Probleme und Personalmangel

Zudem sei der Spezialisierungsgrad Thüringer Kliniken eher gering. „In einer Region wie dem Weimarer Land gibt es mehre Kliniken auf engem Raum, die alle das Gleiche machen. Gleichzeitig spitzen sich demografische Probleme und Personalmangel zu“, sagt Dressel. Zudem verweist er auf mehrere Thüringer Kliniken mit Doppel- oder Dreifachstandorten, die zwar nur einmal gezählt würden, zusammen aber auf viele Betten mit eher geringer Auslastung kämen. „Anders als im Ruhrgebiet oder im Großraum München geht es in Thüringen weniger um Standortreduzierung, sondern um bedarfsgerechte Planung und Verteilung der medizinischen Leistungen. Ambulant und Stationär müssen in einem Atemzug gedacht werden. Ob dann wirklich jedes Haus weiter gebraucht wird, wird sich zeigen“, erklärt der Kassenchef. Das schließe ein, dass in manchen Regionen – weil es keine niedergelassenen Ärzte mehr gibt – neuartige klinisch-ambulante Behandlungszentren übernehmen müssten. Dringend in der Pflicht sieht Dressel hier nicht zuletzt die Landeskrankenhausplanung, die den ordnungspolitischen Rahmen setzen müsse. Von den Kliniken erwarte er Eigeninitiative bei Kooperationen und Spezialisierungen.

Rainer Poniewaß ist Chef der Landeskrankenhausgesellschaft Thüringen LKHG. © Hanno Müller | Hanno Müller

Die Politik soll sich ehrlich machen

Bei der Krankenhausgesellschaft haben Geschäftsführer Rainer Poniewaß und seine Mitstreiter in die Statistik geschaut. Demnach hat München mit 42 Kliniken etwa gleich viele Häuser wie Thüringen, allerdings bei nur knapp 1,5 Millionen Einwohnern – hierzulande leben bekanntlich 2,1 Millionen Menschen. Essen in Nordrhein-Westfalen komme auf 13 Kliniken für etwas mehr als 583.000 Einwohner, Erfurt auf zwei Kliniken für 213.000 Einwohner. Münchner Krankenhäuser vereinen zusammen 326 Fachabteilungen, wobei ein Drittel der Häuser aus nur einer Abteilung besteht. Essen zählt 122 Abteilungen, Erfurt 40.

Bei der Zahl der Menschen pro aufgestelltem Bett lägen Erfurt (127) und (129) München nahezu gleichauf, in Essen sind es 103 Menschen pro Bett.

Unterschiede bei der Altersstruktur

Deutliche Unterschiede gebe es bei der Altersstruktur. In Thüringen sind fast 30 Prozent der Einwohner über 65, entsprechend hoch sei das Behandlungsaufkommen. In den westlichen Vergleichsgebieten zähle man etwa 20 Prozent zur Generation 65 plus.

Bei den Debatten über die Klinikreform würden nicht selten Äpfel mit Birnen verglichen, sagt Poniewaß. „Ballungsgebiete haben andere Voraussetzungen als ländliche Regionen. Flächenländer versorgen mehr Menschen auf größerem Raum, Erreichbarkeit, Notfallzeiten unterscheiden sich. Oft sind Kliniken auf dem Land noch der einzige medizinische Ansprechpartner. Schon deshalb bleiben in Thüringen alle Krankenhäuser unverzichtbar“, sagt der Klinikvertreter. Man sei durchaus aufgeschlossen für Kooperationen oder Spezialisierungen. Zuallererst brauche es aber die wirtschaftliche Sicherung der Häuser. Dafür müsse sich die Politik ehrlich machen und ihren Verpflichtungen zur Mitfinanzierung nachkommen. „Inflation sowie Lohn- und Preissteigerungen dürfen nicht zur kalten Strukturbereinigung führen. Medizinische Versorgung darf sich nicht daran bemessen, wo ich wohne“, sagt Poniewaß.

Landesgesundheitsministerin Heike Werner (Linke). © Zentrale | Hanno Müller

Auch Thüringens Gesundheitsmnisterin Heike Werner (Linke) will weiter an allen Thüringer Standorten festhalten. Bei den Veränderungen für die Zukunft sei noch vieles offen. „Die Krankenhausreform ist ein hochkomplexes System mit vielen unterschiedlichen Interessen. Meines Erachtens hat man viel zu lange gezögert, die Vergütungs-, Qualitäts- und Strukturreform wirklich anzugehen. Jetzt müssen wir all das zusätzlich mit Inflation und Energiekrise unter einen Hut bringen“, so die Ministerin.

Hoffnung setzt Werner in eine kleine Novelle zum Thüringer Krankenhausgesetz. Die könnte es Thüringen bei seiner eigenen, noch vor der Landtagswahl anvisierten Krankenhausplanung ermöglichen, unabhängig von Bundesentscheidungen als eines der ersten Länder bereits in Leistungsgruppen statt wie bisher mit Bettenzahlen zu planen. Insgesamt sei sie bislang aber mit den Bundesplänen unzufrieden, sagte Werner kürzlich vor Ärzten der Landesärztekammer in Jena. „Ich hoffe, das die Ländergesundheitsminister beim anstehenden März-Treffen mit Lauterbach etwas Schwarz auf weiß präsentiert bekommen“, so Werner.

