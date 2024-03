Erfurt. Thüringen hat bundesweit mit die höchsten Bildungsausgaben. Zuletzt stiegen sie erneut, aber manche Länder geben noch mehr aus.

In Thüringen sind die Bildungsausgaben pro Schülerin und Schüler an öffentlichen Schulen leicht gestiegen. Rund 9900 Euro gab der Freistaat im Jahr 2022 pro Kopf aus, wie aus vorläufigen Daten des Statistischen Bundesamtes hervorgeht, die am Mittwoch veröffentlicht wurden. Ein Jahr zuvor waren es noch 9600 Euro.

Im bundesweiten Ländervergleich rangierte Thüringen 2022 im oberen Bereich. Höhere Bildungsausgaben pro Schüler hatten die Städte Berlin mit 14..000 Euro pro Kopf und Hamburg mit 12.300 Euro pro Schüler. Auch Bayern hatte mit 10.400 Euro höhere Ausgaben, Bremen lag mit Thüringen gleichauf.

Der bundesweite Schnitt lag bei 9500 Euro pro Schülerin oder Schüler. Gut drei Viertel der Gesamtausgaben (7200 Euro) entfielen 2022 demnach auf die Personalkosten, die restlichen Mittel wurden für Sachaufwand Investitionen ausgegeben.

Das könnte Sie auch interessieren:

dpa