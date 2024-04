Berlin/Erfurt. Die Thüringer FDP muss den Landtagswahlkampf ohne ihren Bundesvorsitzenden bestreiten.

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) wird den Landtagswahlkampf seiner Partei in Thüringen nicht unterstützen. „Ich werde mich in Thüringen nicht engagieren“, sagte er am Sonntagabend in der ARD-Sendung „Caren Miosga“. „Bei einem Spitzenkandidaten Thomas Kemmerich wünschen wir der Thüringer FDP allen Erfolg, beteiligen uns aber als Bundespartei nicht.“

Kemmerich zieht als Spitzenkandidat seiner Partei in den Wahlkampf für die Landtagswahl im September. Er war im Februar 2020 bundesweit als überraschender Kurzzeitministerpräsident in Thüringen bekannt geworden. Damals war er mit Unterstützung von CDU und AfD zum Ministerpräsidenten gewählt worden.

Die Wahl erregte großes Aufsehen, weil es das erste Mal war, dass die AfD einem Ministerpräsidenten an die Macht verhalf. Sie ließ im dritten Wahlgang ihren eigenen Kandidaten fallen und votierte für den FDP-Mann. Kemmerich trat aber bereits nach wenigen Tagen zurück.

afp