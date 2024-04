Erfurt. In Thüringen sollen mehr Menschen vom Auto auf den Zug umsteigen. Wie das finanziert werden soll, darüber sind sich die beteiligten Ministerien nicht einig. Das ist geplant.

Thüringen hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2030 den Anteil des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) am Gesamtverkehr von acht auf 16 Prozent zu verdoppeln. Das geht aus den „Entwicklungsperspektiven“ des Entwurfs zum 6. Nahverkehrsplan zum Schienenpersonennahverkehr hervor. Er soll am Dienstag vom Kabinett abschließend behandelt werden und liegt dieser Zeitung vor.

Zusätzliche Fahrgäste sollen vor allem vom motorisierten Individualverkehr gewonnen und „möglichst nicht aus dem Umweltverbund (Fuß- und Radverkehr, Sharing-Angebote) verlagert werden“, heißt es in dem Plan, der die Jahre 2023 bis 2027 abdeckt.

Richtung Norden soll teilweise stündliches, umsteigefreies Angebot entstehen

In Nordthüringen sind dem Entwurf zufolge Änderungen der Linien RE 11, RE 8 und RB 52 vorgesehen. Die Linie RE 11, die auf der Strecke Erfurt - Döllstädt - Leinefelde - Kassel Wilhelmshöhe fuhr, bedient nun Erfurt - Gotha - Leinefelde - Göttingen. Zusammen mit der Linie RE 1 soll damit ein stündliches, umsteigefreies Angebot mit Anschlüssen an den Fernverkehr in und aus Richtung Norddeutschland entstehen. Während der Halt in Döllstädt (Unstrut-Hainich-Kreis) etwas weniger häufig angefahren werden könnte, werden Gräfentonna, Dachwig, Elxleben, Kühnhausen, Erfurt-Gispersleben und Erfurt-Nord häufiger bedient.

„Neben einer Erhöhung der vom Bund bereitgestellten Regionalisierungsmittel bedarf es auch zusätzlicher Landesmittel für den Ausbau und die Qualifizierung des öffentlichen Verkehrs“, so Infrastrukturministerin Susanna Karawanskij (Linke). © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm

Im Osten des Freistaats fährt die Linie RE 15 zwischen Saalfeld und Jena bereits bis nach Leipzig und hat in Naumburg (Sachsen-Anhalt) Anschlüsse nach Erfurt und Halle bekommen. Die RE 16 (Erfurt-Halle) fährt stündlich statt alle zwei Stunden. Die bisherigen Linien RE 17 (Erfurt-Naumburg) und RE 18 (Halle-Jena) entfallen.

In Mittelthüringen fährt die Linie RB 20 auf der Strecke Eisenach - Erfurt - Leipzig nur noch bis Naumburg. Grund ist eine neue S-Bahn-Linie Naumburg - Leipzig.

In Südthüringen soll sich auf der Linie RB 41 (Eisenach - Sonneberg - Neuhaus am Rennsteig) die Fahrtzeit durch den Wegfall von Standzeiten verkürzen. Die RB 40 (Meiningen - Schweinfurt) soll über Grimmenthal fahren.

Um politisch gesetzte Ziele zu erreichen, müssen mehr Landesmittel fließen

Neben einer Erhöhung der Regionalisierungsmittel des Bundes bedürfe es auch zusätzlicher Landesmittel für den Ausbau und die Qualifizierung des öffentlichen Verkehrs, so Infrastrukturministerin Susanna Karawanskij (Linke). 2022 habe der Anteil an Landesmitteln an der ÖPNV-Finanzierung nur bei circa 15 Prozent gelegen – deutlich unter dem Bundesdurchschnitt. Um die politisch gesetzten Ziele zu erreichen, sei eine Ausweitung des Landesbeitrags erforderlich.

Das Finanzministerium stehe einem Einsatz zusätzlicher Landesmittel allerdings „ablehnend gegenüber“, notiert Karawanskij. Im Umweltministerium wächst daher die Sorge, dass der Nahverkehrsplan dem Handlungsdruck nach mehr Klimaschutz nicht ausreichend gerecht wird.

2022 wurden den Angaben zufolge 22,9 Millionen Zugkilometer in Thüringen bestellt. Daraus resultierten Trassen- und Stationsentgelte von 130 Millionen Euro.

