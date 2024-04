Erfurt. Funke Medien Thüringen unterstützt innovativste Redaktion mit 250 Euro. Insgesamt werden Preise im Gesamtwert von 1500 Euro ausgelobt. Alle Schulformen können teilnehmen.

Moskito, Durchblick, Espresso, Lupe – unter originellen Namen berichten Thüringer Schülerzeitungen, was an der jeweiligen Schule so los ist. Aber nicht nur die Titel der Zeitungen sind individuell, auch jede Redaktion hat ihren eigenen Stil. Oft werden neben heiteren Berichten von Klassenfahrten und Wandertagen auch ernste Themen aufgegriffen, selbst schulkritische Beiträge sind keine Einzelfälle.

Ob Mobbing oder Handysucht, die Thüringer Schülerzeitungen beschäftigen sich mit vielen Themen aus dem Alltag der Kinder und Jugendlichen. © Ingo Glase | Ingo Glase

Mit großem Engagement, feinem Gespür und voller Neugier sind die jungen Journalisten an Grund-, Regel- und Förderschulen sowie an Gymnasien unterwegs. Das soll beim Thüringer Schülerzeitungswettbewerb belohnt werden: Geldpreise im Gesamtwert von 1500 Euro gibt es zu gewinnen. Gesucht werden überzeugend geschriebene und ansprechend gestaltete sowie inhaltlich mutige Schülerzeitungen, ob gedruckt oder digital. Wichtige Kriterien sind die Darstellung des Schullebens, die Auswahl der Themen und die Interessenvertretung eurer Mitschüler. Ebenso werden Inhalt, Kreativität und Layout der Zeitung bewertet.

Förderpreis unserer Zeitung

Wichtig ist der Jury auch Crossmedialität, also die Einbeziehung von Podcasts, Websites oder sozialen Medien. Der Sonderpreis zum Thema „Demokratielernen – an unserer Schule“ soll Engagement und Mitwirkung von Schülern würdigen.

Zudem belohnt Funke Medien Thüringen, zu der auch diese Zeitung gehört, Schülerzeitungsredaktionen, die sich mit guten, jedoch noch ausbaufähigen Ideen auf den Weg gemacht haben, mit einem Förderpreis in Höhe von 250 Euro.

Neben kompletten Ausgaben können auch einzelne Artikel, die in besonderer Form bestimmte Schulprobleme thematisieren, ausgezeichnet werden.

Bewerbungen sind bis zum 16. August 2024 möglich. Alle Infos unter bildungth.de/schuelerzeitung