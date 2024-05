Erfurt/Blankenhain. England und das DFB-Team weilen vor und während der Fußball-EM in Blankenhain. Thüringen will die enorme Begeisterung für den Fußball nutzen und startet eine Marketingkampagne.

Die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland in diesem Sommer wirft ihre Schatten voraus. Auch Thüringen steht dabei zwischenzeitlich im Fokus. Sowohl deutsche als auch englische Kicker werden hier Kraft tanken. Begleitet von einem Tross internationaler Medien.

Thüringen ist vom 26. bis 31. Mai 2024 offizieller Gastgeber des Trainingslagers der Fußball-Nationalmannschaft der Männer. Die englische Nationalmannschaft bezieht danach während ihres gesamten Aufenthalts in Deutschland Quartier im Spa & Golf Resort Weimarer Land in Blankenhain.

„Die enorme Rechweite und Aufmerksamkeit für den Volkssport Fußball wollen wir für die positive Imageentwicklung Thüringens nutzen“, sagt Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD). © dpa | Martin Schutt

„Die enorme Reichweite und Aufmerksamkeit für den Volkssport Fußball wollen wir für die positive Imageentwicklung Thüringens nutzen“, sagt Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD). „Schon die mediale Begleitung des Fußball-Trainingslagers der deutschen Nationalmannschaft bietet eine hervorragende Möglichkeit, den Freistaat Thüringen zu vermarkten.“

Ganze Kampagne für Fußball-EM konzipiert

Neben einem einheitlichen Branding vor Ort sei eine ganze Kampagne konzipiert worden, um im Kontext der sportlichen und medialen Aufmerksamkeit für die Fußball-EM Thüringen als herausragende Lebens-, Urlaubs- und Sportregion zu platzieren, teilt das Wirtschaftsministerium mit. Die Landesentwicklungsgesellschaft finanziere alle infrastrukturellen Maßnahmen aus den vom Land zugewiesenen Sondermitteln mit rund 1,5 Millionen Euro – dazu zählen insbesondere die Ertüchtigung des städtischen Sportplatzes und des Schlossplatzes in Bad Blankenhain sowie der Betrieb des Pressezentrums (Personal, Catering). Das Landesmarketing übernimmt die Kosten für den Aufbau der Marke und der Kampagne in Höhe von etwa 300.000 Euro.

Marketingkampagne des Wirtschaftsministeriums zum EM-Trainingslager der deutschen Fußballnationalmannschaft in Thüringen. © TMWWDG | TMWWDG

Bereits in Blankenhain weisen Schilder des DFB und des Landesmarketings zum Pressezentrum im Schloss Blankenhain. Der Raum im Schloss soll als Infotainment- und Loungebereich und zur Platzierung unterschiedlicher Themen genutzt werden, um die Journalisten direkt anzusprechen. Illustrative Elemente aus der Thüringen-Skyline werden mit Text und Bild vorgestellt, heißt es. Im hinteren Teil lade ein Loungebereich zum Entspannen, Lesen und Austausch, Arbeiten ein.

Unter dem Motto „Den Feinschliff holt sich das DFB-Team in Thüringen“ will die Kommunikation rund um das Trainingslager Brücken zu Thüringen schlagen. „Feinschliff“ bezeichne auf positive Weise die körperliche und geistige Vervollkommnung der eigenen Aktivitäten, eröffne eine Verbindung zur optischen und feinmechanischen Industrie, so ein Ministeriumssprecher. So werde die Verbindung hergestellt zwischen DFB-Trainingsarbeit und thüringischen Leistungen auf den Gebieten Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur und Sport und in Kombination in Szene gesetzt.

So luxuriös wohnen Englands Fußballstars und das DFB-Team in Blankenhain

