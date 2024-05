Erfurt. Eine Studie stellt in Thüringen erneut die Abhängigkeit der Bildungschancen vom Einkommen fest.

Der Bildungsweg von Kindern hängt in Deutschland nach wie vor stark vom familiären Hintergrund ab. Das bestätigt eine aktuelle Studie des Münchner Ifo-Instituts, das die Wahrscheinlichkeit eines Gymnasiumsbesuchs anhand sozioökonomischer Parameter ermittelte. Verglichen wurden Schülergruppen mit Eltern ohne Abitur und mit einem Haushaltsnettoeinkommen von unter 5000 Euro mit Kindern aus Familien mit höherem Einkommen und in denen mindestens ein Elternteil Hochschulreife hat.

Deutliche Unterschiede bei Chancen auch in Thüringen

Demnach liegen in Thüringen die Chancen gymnasialer Bildung für Kinder mit einem sogenannten niedrigeren Hintergrund bei 26,7 Prozent. Für Kinder aus Familien mit mehr Geld und höherem elterlichen Bildungsniveau ist die Wahrscheinlichkeit eines Übertritts in ein Gymnasium mit über 60 Prozent mehr als doppelt so hoch. Die Chancendifferenz, also der absolute Unterschied zwischen diesen beiden Gruppen, liegt demnach bei 33,5 Prozent, im Ländervergleich liegt Thüringen damit auf Platz zehn.

Bildungsministerium verweist auf verschiedene Wege zum Abitur

Aus Sicht des Thüringer Bildungsministeriums ist die Studie nach vorläufiger Bewertung allerdings nicht vollends aussagekräftig, weil offenbar andere Schularten, die ebenfalls zum Abitur führen, nicht oder nur teilweise berücksichtigt seien. Es lasse sich bereits darüber streiten, ob ein Gymnasialbesuch alleiniger Erfolgsindikator für schulische Bildung sei. Allein im vergangenen Schuljahr hätten 587 Schülerinnen und Schüler an Gemeinschafts- oder Gesamtschulen Hochschulreife erlangt, so ein Sprecher und verweist auf den Ausbau des längeren gemeinsamen Lernens mit inzwischen 55 Gemeinschaftsschulen und fünf Gesamtschulen in staatlicher Trägerschaft. Auf den Mehrwert von Gemeinschaftsschulen verweise auch die Studie. Derzeit werde der Auftakt des Startchancen-Programms zu Beginn des neuen Schuljahres vorbereitet, das ebenfalls beim Thema Chancengleichheit ansetze.

Das vom Bund geförderte und von Land und Schulträgern kofinanzierte Millionenprogramm erfasst in Thüringen insgesamt 93 Schulen mit rund 23.000 Schülern. Es soll neben besserer Raumausstattung besondere pädagogische und didaktische Angebote ermöglichen und multiprofessionelle Teams unterstützen.

Trotz Ausbaus der Gemeinschaftsschulen schaffe es das Thüringer Schulsystem nicht ausreichend, mehr Schüler vor allem mit niedrigem sozioökonomischem Hintergrund bis zum Abitur zu bringen, kommentiert GEW-Landesvorsitzende Kathrin Vitzthum den Studienbefund. Echtes längeres gemeinsames Lernen von der ersten bis zur zwölften Klasse sei leider noch immer die Ausnahme.

Bildungsgewerkschaft fordert mehr echte Ganztagsschulen

Seit Jahren fordere die GEW Thüringen einen Sozialindex, um Schulen in herausfordernden Lagen zusätzliche Ressourcen zuzuweisen. Das Startchancen-Programm habe die Idee des Sozialindexes nun auf wenige Schulen reduziert, konstatiert die Landeschefin der Bildungsgewerkschaft.

Für mehr Chancengleichheit in der Bildung muss aus Sicht der GEW neben dem Ausbau echter Ganztagsschulen, mehr Schulsozialarbeit und individueller Förderung durch mehr Förderpädagogen auch der Personalschlüssel in den Kindergärten verbessert werden.

