Erfurt. Debatte um Ambulantisierung und Klinikreform spaltet Niedergelassene und Krankenhäuser. Ethische Bedenken bei Gewinnung ausländischer Fachkräfte

Die Thüringer Ärzteschaft geht auf Konfrontation zur Gesundheitsreform des Bundes. Eine von der Landesärztekammer (LÄK) initiierte Arbeitsgruppe aus Vertretern von niedergelassenen und Krankenhausärzten weist in einem gemeinsamen Positionspapier Bundespläne zur flächendeckenden Einrichtung neuer sektorübergreifender Gesundheitsstrukturen zurück. Mit den Sektoren ist die Trennung in ambulante und stationäre Behandlungsformen sowie deren unterschiedliche Vergütung gemeint. Ihre Überwindung und die Einrichtung niedrigschwelliger Level-1-Kliniken ist wesentlicher Teil der Krankenhausreform. So sollen Klinikstandorte gesichert und gleichzeitig Doppelstrukturen vermieden sowie Ressourcen und Kosten gespart werden.

Keine öffentlichen Mittel für neue Konkurrenz-Kliniken

Bedarf für solche Zentren mit ambulantem Schwerpunkt bestehe nur in akut unterversorgten Gebieten, sagte LÄK-Präsident Hans-Jörg Bittrich am Rande der Medizinischen Fortbildungstage in Erfurt. Wo bereits andere Kliniken oder ambulante Versorger in vertretbarer Nähe agierten, dürften keine Mittel in zusätzliche konkurrierende Strukturen fließen. Im Gegensatz dazu sieht das Krankenhausversorgungsverbesserungsgesetz (KHVVG) des Bundes sektorübergreifende Zentren auch in Ballungsgebieten vor. Laut Bittrich gefährde dies die Versorgung auf dem Land.

„Die geplante Einrichtung von Hausarztambulanzen in Kliniken widerspricht dem auf Vertrauen und Patientennähe aufbauenden Hausarztmodell eklatant.“ Annette Rommel, Chefin der Kassenärztlichen Vereinigung in Thüringen (KVT) © Hanno Müller | Hanno Müller

Scharfe Kritik an den Reformplänen äußerte die Vorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung (KVT), Annette Rommel. Gesetzesvorhaben zur Ambulantisierung im Klinikbereich legten die Axt an die wohnortnahe Versorgung. Diese müsse ergänzt und nicht ersetzt werden. „Die geplante Einrichtung von Hausarztambulanzen in Kliniken widerspricht dem auf Vertrauen und Patientennähe aufbauenden Hausarztmodell eklatant. Sektoren sind sinnvoll, sie zu verbinden statt zu überwinden, muss die Devise lauten“, sagte Rommel. Statt gegeneinander sollten Ärzte zusammenarbeiten.

Großteil der Thüringer Kliniken drohen wirtschaftliche Schwierigkeiten

Die Vorsitzende der Landeskrankenhausgesellschaft, Gundula Werner, erneuerte Forderungen an Land und Bund nach mehr Geld für Kliniken. Wegen nicht auskömmlich gezahlter Landesfördergelder sei mittlerweile ein Investitionsstau von 1,4 Milliarden Euro aufgelaufen. Benötigt würden 200 Millionen Euro pro Jahr, die ausgewiesenen Haushaltsmittel lägen weiter deutlich darunter. Corona und Inflation hätten Thürionger Kliniken zusätzlich in Bedrängnis gebracht. Zuletzt war die Regiomed-Gruppe mit Häusern in Südthüringen und Franken in Schieflage geraten. Werner schloss weitere wirtschaftliche Schwierigkeite für einen „großen Teil der Kliniken“ nicht aus. Die im Zuge der Krankenhausreform geplante Vorhaltefinanzierung sei undurchsichtig und reiche nicht, um Häuser zu retten.

Bei der Gewinnung ausländischer Ärzte warnte Kammerpräsident Hans-Jörg Bittrich vor einer Art aktivem Kolonialismus. Einenrseits würden sie hierzulande gebraucht, anderseits fehlten sie in ihrer Heimat. Von 9800 Behandelnden in Thüringen stammten 1800 aus dem Ausland, in Kliniken seien es sogar 25 Prozent. Der Fachkräftemangel sei eine der wichtigsten Herausforderungen für die Politik im Landtagswahljahr, so Bittrich.