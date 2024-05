Erfurt. Spielplatz, Kindergarten, Bänke, Dorffest - die Kandidaten um die Ortsmeisterschaft haben konkrete Pläne, was sie mit dem Preisgeld finanzieren würden.

Stedten an der Ilm würde den Spielplatz und das Bürgerhaus verschönern, Schernberg bei Sondershausen den Kindergarten unterstützen und Bänke für Spaziergänger aufstellen, Rockendorf im Saale-Orla-Kreis das Ortsbild verschönern und Etzelbach bei Rudolstadt das Dorffest finanzieren – die ersten Kandidaten für die diesjährige Ortsmeisterschaft haben konkrete Ideen, wofür sie das Preisgeld nutzen würden.

Bis zum 30. Juni können sich Thüringer Städte und Gemeinden mit einer originellen Bewerbung im Internet anmelden. 15 Orte kommen in das regionalisierte Publikumsvoting – vom 11. bis zum 21. Juli 2024 läuft die Abstimmung. Die Orte, die in Ihrer Region die meisten Stimmen erhalten, ziehen ins Finale ein. An drei Wochenenden im August wird dann der Gewinner ermittelt. Wie in den Vorjahren geht es darum, ein schlagkräftiges Team aufzustellen, um etwa beim „Heißen Draht“, dem Rodeo oder dem Seilzug-Sprint viele Punkte zu sammeln.

Bei einem bunten Rahmen-Programm können sich der jeweilige Ort und seine Vereine präsentieren. Zu gewinnen gibt es für den 1. Platz 5000 Euro, für den 2. Platz 3000 Euro, für den 3. Platz 2000 Euro sowie für den 4. und 5. Platz je 1000 Euro. Infos und Anmeldung unter: thueringer-allgemeine.de/ortsmeister

