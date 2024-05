Elena Rauch hat sich Bilder nach einem Boxkampf angeschaut

Übrigens, rief mein Mitbewohner am Montagmorgen, hat Usyk gewonnen. Er ist jetzt der beste Boxer der Welt! Na toll, antwortete ich gelangweilt. Ich habe mir noch nie im Fernsehen freiwillig Boxen angeschaut, die Regeln kapiere ich bis heute nicht, Boxen ist definitiv nicht meins. Usyk, der Ukrainer, konkretisierte mein Mitbewohner und setzte auf meine familiär konnotierte Affinität zum Ukrainischen.

Umgehend konsultierte ich das Netz und vertiefte mich in die Videos. Nicht die vom Boxen, sondern die danach. Wie er mit Tränen in den Augen von seiner Familie sprach, oder im Kosaken-Gewand in die Arena einzog. Zum Heulen schön. Und so emotional! Nun guck doch mal, rief ich, und hielt meinem Mitbewohner das Tablet hin. Er winkte nur ab. Männer sind eben anders.

Jetzt übertragen sie zum Beispiel den Giro. Wenn ich zufällig dazukomme, denke ich an unseren letzten Italien-Urlaub und will wissen, wo sie gerade sind und ob wir dort auch schon waren. Irgendwo, ist doch egal, brummt mein Mitbewohner dann genervt und starrt auf den Bildschirm. Dafür höre ich aus dem Wohnzimmer lautes Schimpfen, Jammern oder Schmerzensschreie, als sei nicht Jenthe Biermans vom Rad gestürzt, sondern er.

Oder wenn Fußball-WM ist. Ich werde nie verstehen, wie er in der Küche noch in aller Ruhe nach kalten Getränken sucht, während die Spieler auf das Feld einlaufen. Wie sie mit feuchten Augen die Nationalhymne singen, während die Kamera ihre Gesichter in Großformat abfährt! Für mich sind der Auftakt und die Emotionen nach dem Spiel die eigentlichen Höhepunkte. Den Rest dazwischen könnte ich mir auch erzählen lassen. Aber später, wehe, man stellt mitten im Spiel eine sachliche Frage! Kürzlich haben sie in Hamburg ein Fußballspiel live vertont. Ein interessanter Ansatz, ich wäre dabei.