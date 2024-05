Erfurt. Medienbildung/Informatik wird neues Pflichtfach ab Klasse 5

Informatik/Medienbildung wird ab August an allen allgemeinbildenden Thüringer Schulen ab Klasse 5 als Pflichtfach eingeführt. Ab Klasse 7 werden Physik und Astronomie in einem Doppelfach unterrichtet. Die Veränderungen sind in der neuen Schulordnung festgeschrieben, die am Mittwoch im Bildungsausschuss des Landtags die letzte Hürde genommen hat. Der Unterricht in der ersten Fremdsprache wird in der Doppeljahrgangsstufe 7/8 auf acht Wochenstunden erhöht, in den 6. Klassen der Schulen, die zum Haupt- und Realschulabschluss führen, entfällt die Pflicht zur zweiten Fremdsprache.

Für heftige Kontroversen hatten im Vorfeld Pläne für eine mögliche Kürzung des Sozialkundeunterrichts gesorgt. Die ursprünglich vorgesehene Fächervorauswahl in Klasse 10 ist in der neuen Schulordnung nun nicht enthalten. Bildungsminister Helmut Holter (Linke) spricht von einem gut ausgewogenen Kompromiss zwischen vielen verschiedenen Ansprüchen bei den Stundentafeln, ohne Schüler stärker zu belasten. Die neue Schulordnung, die auch eine Anpassung an länderübergreifende Standards im Blick hat, tritt im neuen Schuljahr in Kraft.

