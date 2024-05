Erfurt. Die Ministerien und ihre nachgeordneten Behörden haben in den vergangenen zwei Jahren Sponsorengelder, Spenden und Schenkungen in Höhe von 17,4 Millionen Euro angenommen.

Die Thüringer Ministerien und ihre nachgeordneten Behörden haben in den vergangenen beiden Jahren Sponsorengelder, Spenden und Schenkungen in Höhe von 17,4 Millionen Euro angenommen. Davon entfallen annähernd sieben Millionen Euro auf 2022 und 10,5 Millionen Euro auf 2023. Im Vergleich zu 2020/2021 ist ein Plus von 5,8 Millionen Euro zu verzeichnen. Das geht aus dem aktuellen Sponsoringbericht der Landesregierung hervor, der dieser Zeitung vorliegt und am Dienstag auf der Tagesordnung des Kabinetts steht.

Insgesamt sind 24 Einzelzuwendungen über 100.000 Euro mit einem Gesamtwert von 14,2 Millionen Euro zu verzeichnen. Die höchsten Beträge sind in den Geschäftsbereich des Wirtschaftsministeriums geflossen. 2022 lag das höchste Aufkommen bei knapp 1,1 Millionen Euro. Das Geld wurde durch die Carl-Zeiss-Stiftung für verschiedene Projekte über wiegend an Universitäten und Hochschulen gespendet. Im Jahr darauf flossen sogar gut 2,5 Millionen Euro von der gleichen Stiftung.

Sponsoringmaßnahmen sind schriftlich genau zu vereinbaren

Mit großem Abstand ging die zweithöchste Summe mit 461.557 Euro an den Bereich des Bildungsministeriums. Allein 200.000 Euro spendete der Förderkreis am Musikgymnasium Belvedere in Weimar für den Ankauf historischer Orgeln. An die Staatskanzlei wurden im Berichtszeitraum 351.160 Euro überwiesen. Größter Einzelsponsor war die Thüringer Energie AG (Teag) mit 41.650 Euro zum Tag der Deutschen Einheit 2022.

Der Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales und dessen Geschäftsbereich haben nach Angaben der Landesregierung keine entsprechenden Zuwendungen erhalten.

Spenden machen mit etwas mehr als 95 Prozent des Gesamtbetrags den Löwenanteil aus. Gefolgt von Sponsoring (4,4 Prozent) und Schenkungen (0,5 Prozent).

Unter Sponsoring versteht man die Geld- oder geldwerte Leistungen beispielsweise durch Privatpersonen, Unternehmen oder Vereine, die auch wirtschaftliche Interessen verfolgen. Der Sponsor kann sich dadurch in der Öffentlichkeit profilieren. Sponsoringmaßnahmen sind immer schriftlich genau zu vereinbaren.

Alle zwei Jahre wird ein Sponsoringbericht erstellt und veröffentlicht

Spenden sind steuerbegünstigt und ohne Gegenleistung. Schenkungen erfolgen ebenfalls ohne Gegenleistungen. 2019 hat Thüringen mit einer Richtlinie für alle Behörden und Einrichtungen Vorschriften geschaffen, die einen einheitlichen Rahmen zur Zulässigkeit der Zuwendungen und zum Verfahren vorgeben.

„Sponsoring, Spenden und Schenkungen an die Landesverwaltung sind gegenüber der Öffentlichkeit transparent zu machen“, wird dabei betont. Sie böten die Möglichkeit, Veranstaltungen oder andere Aktivitäten zu verwirklichen, die ansonsten aus dem Haushalt nicht zu finanzieren wären. Um diesem Transparenzgebot nachzukommen, hat sich die Thüringer Landesverwaltung unter anderem verpflichtet, alle zwei Jahre einen Sponsoringbericht zu erstellen und zu veröffentlichen.

